На залізницях за 3 місяці кількість транспортних пригод скоротилася на 5 випадків

Протягом січня-березня 2013 року на залізницях України кількість транспортних пригод скоротилася порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 5 випадків - до 160 випадків, повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Водночас, згідно з повідомленням, на залізничних переїздах кількість ДТП зменшилася порівняно з відповідним періодом 2012 року на 5 випадків - до 18 з 23 випадків. Кількість загиблих у ДТП за три місяці ц.р. збільшилася на 3 людини, на 2 особи зменшилася кількість травмованих, порівняно з січнем-березнем 2012 року.

"Вини залізниці в жодному з випадків не виявлено", - зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, кількість дорожньо-транспортних пригод (ДТП) на залізничних коліях та переїздах залізниць України за 2012 рік зросла до 89, в тому числі 79 ДТП сталося на переїздах і 10 - на коліях поза переїздами.

Кількість загиблих у ДТП в 2012 році зменшилась на 2 особи порівняно з 2011 роком.