У Львівській області найбільше підтоплений Сколівський район

У Львівській області внаслідок підняття рівня річкових вод, збільшення кількості талих та ґрунтових вод найбільше потерпають від підтоплення жителі населених пунктів Сколівського району.

Як повідомили УНІАН у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, станом на сьогоднішній день у місті Червонограді (місто обласного підпорядкування, межує із Сколівським районом), залишаються підтопленими чотири житлових будинки, підтоплена територія трьох приватних підприємств міста, також підтоплена на ділянці 60 м дорога кварталу приватної забудови «Солокія», 2 ділянки дорожнього полотна (на вул. О. Пчілки довжиною 70 м, на вул. Йосипа Сліпого 40 м, висотою до 30 см), на виїзді з м. Червонограда в напрямку с. Бендюга на дорозі “Червоноград-Радехів” відбувається перелив поверхневих вод висотою до 20 см через дорожнє полотно.

У Сколівському районі у селі Межиріччя водами річки Рата затоплено 70 присадибних ділянок, 6 житлових будинків, 65 підвалів житлових будинків, 3 ділянки комунальних доріг довжиною 750 м на 3 вулицях, внаслідок чого ускладнено проїзд до 20 домогосподарств. У м. Великі Мости затоплено водами річки Рата 15 присадибних ділянок та частково затоплено комунальну дорогу по вул. Старомостівській на ділянці довжиною 480 м та висотою 10-55 см. Рух цією дорогою закрито. У селі Сілець ґрунтовими водами підтоплені 5 присадибних ділянок та 62 підвали. У селі Волсвин водами річки Західний Буг підтоплено 6 присадибних ділянок, внаслідок затоплення ділянки дороги довжиною 140 м ускладнено проїзд до 6 домогосподарств. У селі Добрячин водами річки Західний Буг підтоплені 9 присадибних ділянок.

Як зазначається у повідомленні, з метою забезпечення негайного реагування на зміну обстановки організовано чергування аварійно-рятувальних підрозділів Головного управління ДСНС України у Львівській області. Всього до виконання робіт залучено 95 одиниць техніки та 557 осіб.

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на території області у найближчі 4 доби буде прохолодна погода: мороз вночі і невисокі плюсові температури у денний час, без суттєвих опадів.