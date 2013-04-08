Послуги фіксованого телефонного зв'язку подорожчають на 7-25%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), ухвалила рішення про встановлення нових Граничних тарифів на послуги фіксованого телефонного зв'язку, зокрема передбачено зростання абонентської плати в 2013 році за користування телефоном на 7-25%. Про це УНІАН повідомили у прес-службі НКРЗІ.

Згідно з рішенням комісії, у 2013 році буде здійснено поетапне впровадження (з 1 травня 2013 р. і з 1 листопада 2013 р.) нових граничних тарифів. Зокрема абонентська плата (на місяць) за користування фіксованим телефоном з 1 травня 2013 року зросте на 7% для жителів міст і райцентрів, і на 10% – для сіл і селищ міського типу (окрім райцентрів). З 1 листопада буде здійснено підвищення абонентської плати для сіл і смт – на 15%.

Власне змінені тарифи, як повідомили у комісії, НКРЗІ оприлюднить після реєстрації рішення у Мін’юсті з метою неприпустимості помилкового підвищення тарифів деякими операторами до їх реєстрації, як траплялося раніше.

Як повідомляв УНІАН, за даними НКРЗІ, комісія опрацювала варіант поетапного впровадження упродовж 2013 року нових Граничних тарифів разом з представниками профспілок і роботодавців у рамках Робочої групи.

На думку НКРЗІ, на цей час діючі Граничні тарифи на послуги місцевого телефонного зв'язку насамперед сільського, є збитковими для операторів телекомунікацій. Тарифи на сільський телефонний зв'язок становлять лише близько 40% від собівартості обслуговування.

Це рішення НКРЗІ буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України і набуде чинності після його офіційної публікації.

У 2012 році НКРЗІ вже ухвалювала рішення про збільшення Граничних тарифів на послуги місцевого фіксованого телефонного зв'язку, зокрема абонентська плата зросла на 5-20%.

Довідка УНІАН. НКРЗІ є колегіальним органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом і надання послуг поштового зв'язку. Здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу і органу державного нагляду в галузі зв'язку. Підпорядкована Президентові України, підзвітна ВР.