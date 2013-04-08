Українська Вікіпедія стала першою у світі за темпами зростання відвідуваності

За підсумками березня 2013 року Вікіпедія українською мовою стала першою у світі за темпами зростання популярності серед найбільших Вікіпедій світу.

Про це УНІАН повідомив виконавчий директор Громадської організації «Вікімедіа Україна» Юрій Пероганич.

У березні в українській Вікіпедії було переглянуто 83,5 млн сторінок, що на 76% більше, ніж у березні 2012 року.

У першій світовій п'ятірці за темпами зростання відвідуваності також Вікіпедії арабською (+64%), в'єтнамською (+52%), російською (+48%) і турецькою (+47%) мовами.

Українська Вікіпедія в березні досягла ще одного рекорду - вперше за показником числа переглянутих сторінок вийшла на 18-е місце серед 285 світових Вікіпедій різними мовами.

За кількістю статей (понад 438 тис.) українська Вікіпедія є на 14-му місці у світі.

Редагувати Вікіпедію та створювати в ній нові статті може кожен, хто має доступ до Інтернету. У березні хоча б одну правку зробили 2200 осіб, із них 700 зробили більше п'яти змін, і 150 - понад 100 змін. За місяць створено 4416 нових статей (у середньому 143 за день). Розрив із в'єтнамською Вікіпедією (13-е місце) за місяць зменшився на 3316 статей.

На думку Ю.Пероганича, об'єктивні показники української Вікіпедії свідчать про те, що Україна входить до двадцятки самих передових країн світу за станом розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційного суспільства.

«Міжнародні рейтинги є потужним інструментом маркетингу країн, а занижені показники України в цих рейтингах є наслідком використання в них недостовірних або застарілих даних», - вважає він.

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