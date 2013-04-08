Укртрансінспекція в першому кварталі видала понад 20 тис. дозволів на автоперевезення

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) за 3 місяці 2013 року видала 2083 тис. дозволів на здійснення автоперевезень, повідомила прес-служба Мінінфраструктури України.

Також видана одна ліцензія і переоформлено 4 ліцензії на перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури, з початку року фахівці Укртрансінспекції провели 726 перевірок дотримання ліцензіатами ліцензійних умов, у результаті яких було анульовано 306 ліцензій суб'єктам господарювання на здійснення автомобільних перевезень.

Як наголошується в повідомленні, станом на 1 квітня на ринку перевезень діє понад 53 тис. ліцензіатів, які мають право на надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та багажу автомобільним транспортом та 111 - які мають право на здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом (ліцензіатів).

Довідка УНІАН. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) створена Указом Президента № 370/2011 від 6 квітня 2011 року «Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади».

Укртрансінспекція займається видачею дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів і здійснює контроль над міжнародними автомобільними перевезеннями.

Українські автоперевізники в 2012 році з урахуванням дозволів, виданих Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) і держпідприємства СМАП, отримали 660 тис. дозволів на міжнародні автоперевезення.