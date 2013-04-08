«Укрзалізниця» у 1 кварталі перевезла 96 млн осіб

Обсяг перевезень пасажирів залізницями України за січень-березень поточного року становить 96,3 млн осіб, що відповідає показнику обсягу пасажироперевезень за аналогічний період 2012 року і становить 100% виконання планового завдання, повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці».

Крім того, пасажирооборот перевізника в 1 кварталі поточного року становив 9,8 млрд пас./км, перевищивши план на 1,8%. До того ж пасажирооборот у далекому сполученні становив 5,9 млрд пас./км (102,8% до плану) і в приміському — 3,9 пас./км.

За даними прес-служби «Укрзалізниці», експлуатаційний вантажооборот локомотивів за січень-березень 2013 року становив 87,4 млрд т/км брутто, загальний експлуатаційний вантажооборот – 52,068 млрд т/км нетто, транзитні перевезення – 9,516 млрд т/км.

Середньодобовий пробіг локомотива в 1 кварталі поточного року збільшився порівняно з показником за аналогічний період минулого року на 4,1% - до 512 км. Середньодобова продуктивність локомотивного парку зросла до 1,5 млн т/км брутто (107,8% до плану і 102,6% до торішнього показника). Середня вага вантажного потягу за 3 місяці поточного року збільшилася до 3,5 тис. тонн (102,2% до плану і 100,9% до минулого року).

Прес-служба зазначає, що в січні-березні поточного року 100% вантажних і 99,1% пасажирських потягів було відправлено за розкладом, 98,7% вантажних і 98% пасажирських потягів пройшли згідно з графіком.

Довідка УНІАН. Залізничний транспорт України за підсумками 2012 року зберіг перевезення пасажирів, з урахуванням перевезень міською електричкою, на рівні 429,6 млн осіб і скоротив перевезення вантажів на 2,5% порівняно з 2011 роком – до 457,5 млн тонн.