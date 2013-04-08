За прогнозами консалтингового підрозділу Cisco IBSG компанії Cisco (США), до 2016 року вартість мобільних хмарних послуг на світовому ринку перевищить 60 млрд дол. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Як зазначили в компанії, «швидке зростання технологічно грамотного середнього класу викликало стрімке збільшення кількості підключених мобільних пристроїв». Сьогодні у світі працює близько мільярда смартфонів і планшетних комп'ютерів. Їх користувачі хочуть отримувати все більше хмарних послуг, що створює «небувалі можливості» для розвитку операторського бізнесу. Головна передумова для цього - мобільна хмара. За прогнозами консалтингового підрозділу Cisco IBSG, до 2016 року вартість мобільних хмарних послуг на світовому ринку перевищить 60 млрд дол., при цьому додатково до цього буде створено ринок супутніх послуг об'ємом у 335 млрд дол.

Проте, як вважають в Cisco, «оператори наразі не добилися лідируючого положення на ринку хмарних підключених послуг», а лідерами тут є розробники додатків, постачальники контенту, застосовують стратегію ОТТ (over-the-top - доставка відеопослуг на користувача пристроїв за некерованою мережею Інтернет на відміну від послуг, що доставляються через керовану оператором мережу з гарантованою якістю). Саме такі компанії (серед них виділяються Google і Apple), зараз захопили чільне положення в цій області.

Як наголошується в повідомленні, в період з 2008 по 2012 рр. частка операторів у загальній ринкової капіталізації двохсот найбільших технологічних, медійних і комунікаційних компаній скоротилася більш ніж на 16 п.п., становивши 60,6%, або майже 1,95 трлн дол., за той самий час компанії OTT збільшили свою частку в ринковій капіталізації з 9,5% до 24,1%, або майже 0,78 трлн дол.

Для довідки: загальна ринкова капіталізація двохсот найбільших технологічних, медійних і комунікаційних компаній світу в 2008 році становила 2,453 трлн дол., у 2012 році - 3,215 трлн дол.

У дослідженні наголошується, що сьогодні лише незначне число операторів, серед яких NTT DOCOMO, China Mobile, Verizon і AT&T, забезпечують можливості доставки мобільних хмарних послуг через власні онлайнові магазини (app store) і через посилання на мережеві магазини інших компаній. Одна з причин їх відставання полягає в тому, що на початковому етапі прибутковість мобільних хмарних послуг була нижчою за прибутковість традиційних послуг голосового зв'язку і передачі текстових повідомлень (SMS).

За оцінкою Cisco IBSG, кожен долар, вкладений у мобільні хмарні послуги, може принести до семи доларів прибутку. Її основними джерелами стануть збільшення виручки, скорочення витрат і підвищення прибутковості операторського бізнесу.

Довідка УНІАН. Компанія Cisco - один зі світових лідерів у галузі мережевих технологій. Виручка компанії в 2010-11 фінансовому році, що завершився 28 серпня 2012 року, становила 46,1 млрд дол.