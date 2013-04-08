Одеська залізниця цього року реконструює 125 км шляхів

Одеська залізниця в поточному році має намір реконструювати близько 125 км шляхів, йдеться в повідомленні прес-служби залізниці.

Зокрема про оздоровлення різними видами ремонту одного з найбільш вантажонапружених напрямків України - П'ятихатки - Знам'янка - Помічна - Одеса - йшлося на засіданні техніко-економічної ради, яке відбулося 4 квітня під головуванням начальника Одеської залізниці Миколи Луханіна.

У засіданні взяли участь представники галузевих господарств.

«Основний обсяг робіт з модернізації колії в 2013 році проводитиметься на трьох основних напрямках загальним обсягом - 91,1 км, а саме ділянки Миронівка - П'ятихатки, Знам'янка - Одеса, Вапнярка - Одеса. Вже повністю готова проектно-кошторисна документація», - повідомляє прес-служба.

На ділянці Миронівка - П'ятихатки заплановано роботи на трьох перегонах: Кам'янка - Косарі, Знам'янка - Знам'янка пас., Щаслива - Зелена, загальна протяжність яких становить 23,7 км. На напрямку Знам'янка - Одеса заплановано виконати на 1,9 км перегону Канато - Трепівка. На напрямку Вапнярка - Одеса роботи будуть виконані на перегонах Вапнярка - Князєва, Іванівка - Веселий Кут, завдовжки 15,4 км.

Капітальному ремонту підлягають 33,3 км колії менш вантажонапружених ділянок, дерев'яні шпали замінять залізобетонними на 8,6 км. Колійники також замінять новими комплектами 65 стрілкових переведень, 15 з яких будуть на залізобетонних брусах. Також відремонтують 25 станційних колій загальною протяжністю 20,9 км на станціях: Іллічівськ - Поромна, Котовськ, Христинівка, Знам'янка, Миколаїв, Одеса-Сортувальна.

Зазначені роботи передбачається провести в три етапи: до, після і під час літніх пасажирських перевезень.

Зокрема до початку літніх пасажирських перевезень роботи виконуватимуться на 42,7 км перегонів: Кам'янка - Косарі, Знам'янка - Знам'янка пасажирська, Щаслива - Зелена, Іванівка - Веселий Кут, Перехрестове - Затишшя, Херсон - Херсон-Порт, а також станціях Щаслива, Затишшя.

Під час літніх перевезень, у червні-вересні, - на напрямку Вапнярка - Цвіткове на перегонах Розсоховата - Звенигородка, Сигнаївка - Квіткове; на напрямку Шевченко - Помічна на перегонах Новомиргород - Виска, Виска - Капустине; на напрямку Зятківці - Гайворон на перегонах Дукля - Генрихівка, Генрихівка - Джулинка, а також на станційних коліях.

Після закінчення літніх пасажирських перевезень, у вересні-листопаді, заплановано роботи на напрямку Знам'янка - Одеса на перегоні Канатова-Трепівка, а також на станціях Котовськ, Дзинілор, Тальне, Христинівка та Тимкове.

«При проведенні колійних робіт будуть проведені комплексні роботи з оздоровлення 6 «хворих» (нестійких) місць земляного полотна (здебільшого на напрямках Вапнярка - Одеса, Миронівка - П'ятихатки) та ремонт 10 інженерних споруд (мости, труби). Серйозний обсяг робіт заплановано із заміни прогонових будов мосту 49 км Ладижин - Губник. Також запланований ремонт мосту 86 км на перегоні Котлабух - Ташбунар, заміна прогонових будов на 1310 км перегону Одеса - Пересип - Одеса - Застава II», - повідомили в прес-службі.

У вищезазначеному «оздоровленні» залучать 258 колійних машин, 140 з яких є самохідними. Виконання обсягів робіт дозволить підвищити безпеку поїздів, підвищити швидкість руху поїздів на 22 км головних та 10 км приймально-відправних коліях.