Залізниці збільшили щодобове навантаження

За підсумками експлуатаційної роботи в першому кварталі 2013 року залізниці України навантажували щодоби 936,1 тис. тонн вантажів у порівнянні з 935 тис. тонн за аналогічний період минулого року, повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

До того ж кількість завантажуваних вагонів за 3 місяці поточного року скоротилася до 14,672 тис. з 14,784 тис. вагонів.

Зокрема в 1 кварталі 2013 року Донецька залізниця в середньому грузила 5,4 тис. вагонів (344,4 тис. тонн) на добу, Придніпровська - майже 4,8 тис. вагонів (315,7 тис. тонн); Південна - 1,3 тис. вагонів (79 тис. тонн); Південно-Західна - 1,4 вагонів (86,3 тис. тонн), Одеська - 1,1 тис. вагонів (64,1 тис. тонн); Львівська - 791 вагон (46,639 тис. тонн).

Довідка УНІАН. Загальний парк вантажних вагонів «Укрзалізниці» становить 128,7 тис., зокрема піввагонів - 59,9 тис., критих - 10,8 тис., платформ - 7 тис., цистерн - 10,6 тис., цементовозів - 49 тис., зерновозів - 12,2 тис., думпкарів - 1 тис., хопер-дозаторів - 1,7 тис., фітингових платформ - 4 тис., мінераловозів - 3,8 тис., вагонів інших типів 11,9 тис.

Парк приватних вагонів становить 58,9 тис., зокрема 33,4 тис. піввагонів. Частка приватних вагонів до загальної кількості вантажних вагонів в Україні становить 31%, зокрема 34% піввагонів.

Фізичний знос основних фондів залізничної галузі становить майже 90%, зокрема знос тягового рухомого складу становить 94%, вантажних вагонів - 83%.