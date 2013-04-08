Тернопільська облрада хоче консервувати аеропорт "Тернопіль"

Тернопільська обласна рада ініціює консервацію аеропорту “Тернопіль”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив в.о. голови облради Сергій Тарашевський.

«Одним із рішень робочої групи, яка вивчала результати фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств облради, є консервація КП «Фірма Тернопільавіаавтотранс», на балансі якого перебуває аеропорт, у зв’язку з відсутністю авіаційної діяльності.

Є чимала заборгованість, яку погасити просто нереально. Тому ми винесемо на розгляд сесії питання щодо консервації активів підприємства», – повідомив С.Тарашевський.

За його словами, приводом для такого рішення стало те, що щоквартально це підприємство приносить збитків на 0,5 млн грн. Саме така сума необхідна на виплати зарплат працівникам аеропорту та його утримання за 3 місяці.

«Щодо нашого летовища я б не сказав, що ведеться пасивна робота, її немає зовсім. Мені тільки приходять від обладміністрації листи, коли працівникам аеропорту заплатять зарплати. Нехай там лишиться три сторожи, встановити там тривожну кнопку і ось вони хай працюють. Бо легко сказати «Давайте літати», щойно ми починаємо літати, то щось воно не дуже виходить», – сказав С.Тарашевський.

Загалом, за його даними, колектив КП «Тернопільавіаавтотранс» має 35 осіб. Він дав зрозуміти, що більшість з цих людей фактично не працюють, а лише числяться в штатному розписі, оскільки це є мінімальна кількість людей, яка була необхідна для сертифікації аеропорту.

Начальник відділу соціально-економічного розвитку та бюджетного планування обласної ради Володимир Чубатий зазначив, що наразі борг із зарплати перед працівниками аеропорту, за внесками до Пенсійного фонду та штрафних санкцій за несплату внесків до Пенсійного фонду і за єдиним соціальним внеском, загалом становить 4 млн грн.

«Суто зарплати людям заборгували за 2,5 роки, останній транш на зарплати надходив ще у 2011 році», – повідомив В.Чубатий.

За його словами, наразі робочою групою із вивчення результатів фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств облради прийнято рішення про консервацію активів та діяльності КП «Тернопільавіаавтотранс», а також виділення 400 тис. грн на виготовлення акту на землю, щоб летовище було цікавим для інвесторів.

Загалом летовище займає площу 164 га.

Довідка УНІАН. Тернопільський аеропорт введений в дію у травні 1985 року.

У 2004 році аеропорт отримав статус міжнародного.

Останніми роками регулярних рейсів у Тернопільському аеропорту не здійснювалося за винятком кількох рейсів до Києва, які відбулися із призначення на посаду голови облдержадміністрації Ярослава Сухого у 2010 році та завдяки його зв’язкам із керівництвом компанії «Мотор Січ».

Після цього аеропорт приймав лише декілька чартерних авіарейсів.