Продажі нових легкових авто в Україні зросли на 60%

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в березні 2013 року збільшилися в порівнянні з попереднім місяцем на 60% - до 19 тис. одиниць, повідомляє інформаційно-аналітична група Auto-Consulting.

Згідно з повідомленням, у березні збут іномарок зріс на 40-70%.

"Такий ажіотажний попит дозволив авторинку не тільки вийти на показники минулого року, але і на 0,11% їх перевищити", - відзначили аналітики.

Лідером авторинку в березні 2013 року став Hyundai, який на 62% наростив продажі. На другому місці - Geely, чиї покупці найбільше "злякалися" прийдешнього введення спецмита і забезпечили зростання продажів на 142%.

Третє місце на ринку в Kia, далі йде Nissan.

"Найцікавіше, що практично на такі ж показники зросла і реалізація ЗАЗу - на 60%", - відзначили в Auto-Consulting.

Водночас рекорди продажів відзначаються і в дилерській мережі Toyota з ростом 72%. При цьому Volkswagen навіть із зростанням продажів на 35% втратив друге місце.

Експерти повідомляють, що російський «АвтоВАЗ» в березні "змусив хвилюватися" і опинився вже на 8-му місці, "буквально за крок від того, щоб покинути Топ-10".

За повідомленням Auto-Consulting, серед новинок українського ринку в бюджетному сегменті розгорнулася боротьба.

Покупці дуже добре сприйняли Renault Logan, Citroen C-Elysee, Peugeot 301.

Експерти також відзначили зростання продажів дорогих автомобілів і зміну лідера в преміальному сегменті.

"Березень 2013 року можна записати до активу Mercedes-Benz, якому вдалося випередити Audi. Дорогі авто - найбільш зростаючий сегмент українського ринку. У березні сумарно їх купили на 6,5% більше, ніж рік тому", - відзначають аналітики.

Як повідомляв УНІАН, продажі нових автомобілів в Україні в 2012 році знизилися вперше за останні три роки - на 1,5%, до 217,403 тис. одиниць.

Автомобільний ринок України, включаючи обсяг реєстрацій угод з легковими та комерційними автомобілями, в 2012 році в порівнянні з 2011 роком зріс на 22% до 363,2 тис. одиниць.

14 березня 2013 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про введення спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1000 куб. см, але не понад 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1500 куб. см, але не понад 2200 куб. см.

Всеукраїнська асоціація імпортерів і дилерів (ВАІІД) заявила, що в результаті введення спецмита ціни на автомобілі з об'ємом двигуна 1-1,5 літра зростуть на 7,8%, а 1,5-2,2 літри - на 15,6%, і не виключила можливості припинення ввезення автомобілів до України, починаючи з другої половини квітня 2013 року.