Бригинець: вертодром у Каневі не сертифіковано

Вертодром «Гелікоптерний майданчик Канів (Пекарі)» не має сертифікації.

Про це стало відомо з відповіді Державної авіаційної служби України на звернення народного депутата (фракція «Батьківщина») Олександра Бригинця щодо законності обмеження доступу на територію вертолітного майданчика в с. Пекарі, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

Як повідомили мені листом від 01.04.2013 року, згаданий вертодром має Свідоцтво про реєстрацію вертодрому Державіаслужбою України. Його занесено до Державного реєстру аеродромів України. Власником та експлуатантом вертодрому є Державне підприємство обслуговування повітряного руху України, яким нещодавно подано до Державіаслужби заявку на сертифікацію зазначеного вертодрому. Цією відповіддю Державіаслужба визнала, що цей вертодром не сертифіковано. Тоді в мене виникає питання: невже ветродром, який Кабмін так квапився побудувати до Євро-2012, планував приймати пасажирів-туристів без наявності сертифікації? Невже несиртифікований вертодром тепер приймає Президента й інших високопосадовців і піддає ризику життя пасажирів зокрема і Президента? Я в шоці!», - цитує О.Бригинця його прес-служба.

Депутат зазначив, що, за наданою йому інформацією, за період функціонування без сертифікації вертодрому було виконано 14 польотів повітряних суден.

У зв’язку з цим О.Бригинець звернувся до Рахункової палати і до Державної контрольно-ревізійної служби з вимогою перевірити використання бюджетних коштів на будівництво вертодрому в с. Пекарі Канівського району до Євро-2012, який станом на 1 квітня цього року досі не сертифікований.

Крім того, депутат звернувся до СБУ з проханням надати пояснення, чи мав право вертодром, який не має сертифікації, приймати Президента, і чи не несло це загрози державній безпеці.

Як відомо, нагадали у прес-службі, необхідність будівництва вертодромів Кабмін пояснював тим, що іноземні туристи, які приїдуть на Євро-2012, ймовірно, захочуть відвідати Шевченківські місця. Згаданий майданчик існує вже більше року. На його будівництво, за різними джерелами, було витрачено від 100 до 130 млн грн бюджетних коштів.

9 березня 2013 року О.Бригинця разом з іншими депутатами – Миколою Княжицьким і Миколою Томенком - охорона вертолітного майданчика не пустила на його територію, мотивуючи тим, що це - приватна власність.

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