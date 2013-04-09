Підтоплення територій зафіксовано у Києві та 84 населених пунктах України

Внаслідок опадів та сніготанення спостерігається підйом грунтових вод та часткове підтоплення територій, господарських та житлових будинків у 84 населених пунктах 8 областей та м. Києві.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, зокрема, у Вінницькій області підтоплення зафіксовано в 1 н.п., Волинській – у 9 н.п., Житомирський – у 3 н.п., Івано-Франківській – у 2 н.п., Київській – у 63 н.п., Львівській – у 3 н.п. (у т.ч. 6 жит. буд. у с. Межиріччя, Сокальського р-ну), Рівненській – у 2 н.п., у Чернігівській – у 1 н.п. та м. Києві.

Протягом 8 квітня для надання допомоги населенню з відкачування води на прибудинкових територіях від ДСНС залучалось 498 рятувальників та 142 од. насосного обладнання. За добу відкачано 72 тис. 848 куб. м води. Загалом за період з 2 квітня відкачано 596 тис. 997 куб. м води.

На території Рівненської області у Костопільському (під'їзди до с. Дюксін, р. Горинь), Дубровицькому (під'їзди до с. Будимля, р. Льва) та Сарненському (під'їзди до с. Тинне, р. Случ) районах на дорогах місцевого значення є місця переливу води. Зазначені ділянки доріг запроектовані під перелив води. Рух легкових транспортних засобів обмежений, організовано об’їзд.

Внаслідок підвищення рівня води у р. Снов 6 квітня сталося часткове розмивання земляного насипу (близько 50 м) ґрунтової дороги до с. Малий Дирчин, Городнянського району Чернігівської області (26 домогосподарств, 29 мешканців), що призвело до порушення транспортного сполучення з цим населеним пунктом. На цей час сполучення здійснюється за допомогою човнів, населений пункт забезпечений продуктами харчування, медикаментами та паливом.

Станом на 21.00 8 квітня відновлено транспортне сполучення до м. Варва та 6-ти навколишніх населених пунктів у Варвинському районі Чернігівської області, яке було ускладнено внаслідок розмиву земляного полотна на дорозі місцевого значення.

За інформацією Укравтодору, проїзд автошляхами державного та регіонального значення забезпечено.

За інформацією гідрометцентру, 8-10 квітня триватиме підвищення рівнів води на річках басейну Прип'яті, річках Київської, Черкаської, Полтавської, Чернігівської, Сумської областей, у верхів'ї Південного Бугу (Хмельницька, Вінницька області) на окремих ділянках з виходом води на заплаву та подальшим її затопленням.

9-12 квітня очікується продовження підйомів рівнів води (0,1-0,4 м) на річках басейну Прип'яті (Волинська область) та подальше затоплення заплав і сільгоспугідь у Ратнівському, Старовижівському, Любешівському, Маневицькому та Ковельському районах. Можливе досягнення та перевищення відміток підтоплення житлових будинків та присадибних ділянок в окремих населених пунктах.

У ДСНС у цілодобовому режимі працює робоча група Міжвідомчого оперативного штабу.