Крадіжки рейок та шпал на діючих коліях можуть призвести до катастрофічних наслідків - "Укрзалізниця"

На залізничному транспорті України в січні-березні допущено 45 випадків незаконного втручання в роботу залізниць, що на 36% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, найбільша кількість випадків незаконного втручання в роботу залізниць на Одеській залізниці - 17, на Південно-Західній залізниці допущено 11 випадків, на Придніпровській - 7, на Львівській - 6.

"Зловмисники з метою власного збагачення ушкоджують залізничну інфраструктуру і викрадають верхню будову колії, піддають небезпеці себе та інших, до того ж здійснюючи кримінальний злочин, а також завдають шкоди залізницям України", - повідомила прес-служба (до верхнього будови колії належать рейки, шпали, рейкошпальні (проміжні) скріплення, стикові скріплення - ред.) .

В прес-службі, зокрема, повідомили про випадок, який стався 3 квітня 2013 року на під’їзній колії до Ворохтянського лісокомбінату. Там зловмисники за допомогою автотракторної техніки зруйнували 70 метрів колії та викрали елементи верхньої будови колії.

В "Укрзалізниці" також підкреслили, що щодня залізничними коліями курсують тисячі пасажирських і вантажних вагонів, і подібна шкода може призвести до катастрофічних наслідків.

Як повідомляв УНІАН, за 2 місяці 2013 року допущено 27 випадків незаконного втручання в роботу залізниць - на 5 більше, ніж за аналогічний період минулого року.