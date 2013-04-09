Залізниці України скоротили шкідливі викиди в атмосферу

В результаті проведених за останні 5 років заходів щодо захисту навколишнього середовища обсяг шкідливих викидів в атмосферу від діяльності залізниць України скоротився на 15-20%, повідомили УНІАН у прес-центрі Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця»).

«У 2012 році підприємства залізничного транспорту України здійснили електрифікацію напрямків, очищення оборотної води, захист грунту від забруднень, зменшили шумовий та вібраційний вплив. Порівняно з 2011 роком, залізниці на 16% зменшили викиди забруднюючих речовин в атмосферу», - уточнили в прес-центрі.

За інформацією «Укрзалізниці», залізнична галузь вносить до фонду охорони навколишнього середовища в середньому до 5% від загальнодержавного обсягу таких вкладень.

Необхідність зменшення негативного впливу на навколишнє середовище прописана в законодавстві та Національному плані дій з охорони навколишнього середовища на 2011-2015 роки. У цьому зв'язку з 1 жовтня в 2012 року в «Укрзалізниці» працює Управління екологічної безпеки.

«Укрзалізниця» активно розглядає інноваційні та інвестиційні пропозиції щодо модернізації виробничого комплексу, а також привертає увагу фінансових інститутів, виробників і розробників до питань екологічної безпеки», - відзначили в прес-центрі відомства, додавши, що обмін досвідом природоохоронної діяльності відбудеться вже найближчим часом - в рамках роботи міжнародного форуму «Довкілля для України - 2013», запланованого на 23-25 ​​квітня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України у 2012 році інвестували в державні програми з розвитку залізничної інфраструктури майже 645 млн грн власних коштів.

Щорічна потреба фінансування колійної інфраструктури залізниць становить 6,8 млрд грн, а загальна щорічна потреба залізниць в інвестиціях становить близько 23 млрд грн.