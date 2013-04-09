Придніпровська залізниця ввела додаткову зупинку в П'ятихатках потягів Інтерсіті+

З 12 квітня по 12 травня цього року швидкісний денний електропотяг категорії «Інтерсіті+» (Hyundai Rotem) №№ 165/166, 167/168 сполученням Дніпропетровськ-Київ-Дніпропетровськ робитиме зупинку на станції П'ятихатки-Пасажирські.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

За інформацією ПЗ, зупинка введена з метою покращення якості обслуговування пасажирів та у відповідь на численні звернення мешканців міст Кривий Ріг, П'ятихатки, Жовті Води, де загалом проживає близько 800 тис. жителів.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада 2012 року «Укрзалізниця» запустила швидкісний потяг класу Інтерсіті+ (Hyundai Rotem) за маршрутом Дніпропетровськ-Київ-Дніпропетровськ. Потяг прямує через станції Трипілля, Шевченко, Знам'янка, П'ятихатки-Стикова, Дніпродзержинськ. Час у дорозі - 5 годин, 13 хвилин.