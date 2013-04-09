Попов сподівається, що реконструкцію Поштової площі завершать до Дня Незалежності

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов сподівається, що повна реконструкція Поштової площі буде завершена до Дня Незалежності України.

Як повідомили УНІАН у прес-служб КМДА, про це він у прямому ефірі на телеканалі «Київ».

За словами О.Попова, основну частину робіт з реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій площі завершать до Дня Києва, незважаючи на те, що негода внесла корективи у графік будівництва об’єкту.

«На жаль, мінусові температури і рясні опади вплинули на графік виконання робіт, однак ми гарантуємо, що запланований об’єм робіт завершимо до Дня міста. Ми відновили фінансування цього проекту, є необхідні кошти для того, щоб роботи не припинялися і було залучено якомога більше фахівців. Сподіваюся, погодні умови нам сприятимуть і влітку реконструкцію завершимо комплексно, орієнтовно, до Дня Незалежності», – сказав О.Попов.

Також голова КМДА повідомив, що цього тижня проведе зустрічі з підрядними організаціями, аби відшукати можливість прискорити завершення робіт.

Крім того, О.Попов зазначив, що через несприятливі погодні умови та у зв’язку із подоланням наслідків негоди трохи збилися графіки виконання ямкового ремонту доріг.

«Ми вже повинні були б майже завершувати ремонт столичних доріг. До 20 квітня планували закінчити ямковий ремонт, однак терміни будуть продовжені», – додав голова КМДА.

У прес-службі нагадали, що днями О.Попов підписав розпорядження про реконструкцію вул. Сагайдачного з облаштуванням пішохідної зони.

Як повідомляв УНІАН,реконструкцію розв’язки на Поштовій площі розпочали у 2012 році з метою поліпшення транспортної схеми цього вузла та збільшення його пропускної спроможності. Після завершення реконструкції пропускна спроможність розв’язки збільшиться до 110 тис. авт/добу (до початку робіт було 85 тис. авт/добу). Буде забезпечено безперервний рух автотранспорту вулицею Набережно-Хрещатицька та Набережним шосе в обох напрямках.