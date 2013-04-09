Пасажирам компенсуватимуть вартість квитків у разі зміни потягів

Міністерство інфраструктури України затвердило нові правила перевезення пасажирів і багажу, які передбачають отримання компенсації вартості квитків пасажирам у разі пересадки з потяга вищого класу на нижчий.

Згідно з наказом міністерства № 44, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 1 квітня 2013 року, "Про затвердження змін до правил перевезення пасажирів, багажу, вантажного багажу і пошти залізничним транспортом України", у разі пересадки пасажирів на інший потяг класом нижче, здійсненої з вини залізниці, і за наявності проїзного документа з позначкою провідника про клас потяга і вагону, проводитиметься виплата різниці вартості квитка на станції прибуття пасажира.

Такі зміни пов’язані з введенням іменних електронних квитків і переходом на електронну систему продажу проїзних документів.

У нових правилах перевезення пасажирів так само передбачена компенсація за повернення проїзних документів. У разі повернення не менш як за 9 годин – 100% вартості квитка без урахування комісії, до 9 годин – 50%, після відправки потягу (не пізніше, ніж через 1 годину) - 10% вартості проїзного документа.

Як повідомляв УНІАН, з 6 квітня 2013 року оформлення проїзних документів на поїздку залізничним транспортом проводиться з внесенням до проїзного документа прізвища і імені пасажира. У разі оформлення проїзних документів з використанням мобільного зв'язку, Інтернету, спеціалізованих автоматів самообслуговування тощо прізвище і ім'я пасажира вказує особа, яка здійснює оформлення і оплату проїзного документа. Документ, який засвідчує особу, необхідно пред'являти тільки під час посадки у потяг.