На межі Хмельницької та Чернівецької областей зруйнувався міст через Дністер

Через руйнування автомобільного мосту державного значення через річку Дністер на кордоні Хмельницької і Чернівецької областей повністю перекрито рух транспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ УМВС України в Чернівецькій області, 7 квітня близько 12.00 на мостовому переході через р. Дністер на кордоні Чернівецької та Хмельницької областей, на км 303+170 автодороги Н-03 "Житомир-Чернівці" в с.Атаки Хотинського району Чернівецької області стався провал залізобетонної плити проїзної частини з лівого боку за напрямком руху, розміром 1,2х1,5 м у береговому прогоні з боку Хмельницької області. Місце пролому було позначене блоками та дорожніми знаками, рух транспорту по мосту частково обмежено ввімкненням світлофорів.

Згідно з повідомленням, з 9 квітня, через подальше руйнування мосту, Службою автомобільних доріг у Чернівецькій області повністю перекрито руху транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів на даному мостовому переході.

Об’їзд пошкодженої мостової споруди з боку Тернопільської області здійснюється через мостову споруду в с.Звинячин Заставнівського р-ну на км 447+860 а/д М-19 "Доманове (на Брест)-Ковель-Чернівці-Тереблече (на Бухарест)" (вагою до 15 т.) та з боку Вінницької області в м.Новодністровськ на км 0+100 а/д Т-0211 "Вербовець-Новодністровськ-Білоусівка".

Про перекриття руху на мостовій переправі ДАІ Буковини інформує особовий склад ДАІ, служби організації дорожнього руху для врахування цієї обставини під час видачі дозволів на рух небезпечних та великовагових транспортних засобів по території Чернівецької області.

Про відновлення руху буде проінформовано додатково.