Будівництво гілки повітряного експреса може початися вже у травні

Будівництво залізничної гілки, що веде до міжнародного аеропорту «Бориспіль», може початися вже в травні цього року. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державного агентства з інвестицій і національних проектів Владислав Каськів під час презентації роботи агентства за 2012 рік.

«Ми чекаємо істотних результатів, як мінімум, за 5 нацпроектами вже в наступні 2-3 місяці. Зокрема, за проектом «Повітряний експрес» у травні може бути почате будівництво», - сказав В.Каськів. Водночас він зазначив, що в 20-х числах квітня Держінвестпроект чекає делегацію Експортно-Імпортного банку Китаю і розраховує остаточно узгодити питання фінансування проекту.

Як повідомляв УНІАН,у березні 2013 року В.Каськів заявив, що залізниця до міжнародного аеропорту "Бориспіль", будівництво якої можливе в рамках реалізації національного проекту «Повітряний експрес», може бути передана в концесію або продана європейському оператору. Компанія PriceWaterhouseCoopers запрошена як модератор і модернізатор проекту.