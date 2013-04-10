"Хюндай мотор" і "Кіа моторс" відкликають 160 тисяч авто через проблеми з гальмами

Провідні в Республіці Корея автовиробники "Хюндай мотор" і "Кіа моторс" відкликають понад 160 тисяч автомобілів для безкоштовного ремонту через проблеми в гальмівній системі.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на Міністерство державних територій і транспорту Кореї.

Причиною відкликання машин стало неспрацьовування стоп-сигналу при натисненні педалі гальма, що позначається і на функціонуванні кнопки запуску двигуна. Через аналогічні дефекти ці дві компанії оголосили недавно в США про відкликання більш як 1,8 млн. автомобілів.

Неполадки виявлені в 115,3 тис. автомобілів марки "Аванте", "Санта-фе" і "Веракруз", випущених "Хюндай мотор" у 2008-2011 роках, а також у 47,2 тис. автомобілів "Кіа моторс", що зійшли з конвеєра в 2010-2011 роках.