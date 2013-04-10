«Укрзалізниця» готує до літнього сезону 4,5 тис. пасажирських вагонів

«Укрзалізниця» у рамках підготовки пасажирського господарства до роботи в літній період планує підготувати 4532 пасажирські вагони.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

«У процесі ремонту працівники повинні не тільки пофарбувати і освіжити кузова вагонів, а й оновити інтер'єр і внутрішнє оснащення, зокрема електричне та холодильне обладнання, для чого на залізницях був створений необхідний запас матеріально-технічних засобів», - зазначили в прес- центрі, уточнивши, що 138 вагонів будуть відремонтовані капітально і 362 - деповським ремонтом.

До того ж «Укрзалізниця» зазначає, що з усього вагонного парку тільки 36,7% обладнані системою кондиціонування повітря, тоді як в інших вагонах функціонує система так званої природної вентиляції, через що часто виникають нарікання на якість послуг.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Укрзалізниці», зношеність пасажирського рухомого складу становить 85,8%. Понад 3,6 тис. вагонів (51,7%) вже вичерпали термін експлуатації - 28 років і експлуатуються понад нормативний термін. Щорічно парк пасажирських вагонів зменшується в середньому на 200 одиниць (фізичний знос).

Президент України Віктор Янукович доручив до листопада закупити для потреб залізниць за рахунок державного бюджету 200 купейних вагонів, а також 41 пасажирський вагон, обладнаний місцями для перевезення громадян з обмеженими фізичними можливостями.

Залізничний транспорт України перевозить близько 60 млн пасажирів на рік.

Урядової Державною програмою активізації економіки на 2013-2014 роки передбачено оновлення пасажирського рухомого складу, зокрема закупівля 248 пасажирських вагонів у 2013 році, проте джерела фінансування не визначені.

Ст. 10 Закону України «Про залізничний транспорт» передбачає, що «придбання залізничного рухомого складу для перевезень пасажирів у поїздах далекого прямування і місцевого сполучення здійснюються у встановленому порядку за рахунок коштів державного бюджету України в межах лімітів державних капітальних вкладень».