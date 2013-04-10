Основною причиною катастрофи Ан-24 у Донецьку стала помилка екіпажу

Основною причиною катастрофи літака Ан-24 13 лютого в аеропорту Донецька стала помилка пілотування, а саме - втрата швидкості в результаті помилкових дій пілотів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«Завершила свою роботу створена за дорученням Президента комісія з розслідування причин катастрофи літака Ан-24 13 лютого 2013 року. Висновки комісії такі: причина катастрофи – втрата швидкості літака під час заходу на посадку через помилку непідготовленого й недопущеного до роботи в цих метеоумовах екіпажу», - сказав О.Вілкул.

Компанії «Південні авіалінії» «заборонено виконання всіх видів авіаперевезень. Ведеться досудове розслідування, за результатами якого до відповідальності буде притягнуто всіх винних осіб», - наголосив віце-прем'єр.

При цьому він спростував інформацію про те, що на дії екіпажу чинився тиск. «Розшифровка «чорних ящиків» показала, що ніхто не впливав на дії екіпажу. Більш того, розслідування показало, що в діях диспетчерів помилок не було, системи посадки в аеропорту працювали нормально, а метеорологи дали точні дані про фактичну погоду, які пілоти отримали своєчасно», - наголосив О.Вілкул.

За його словами, ключова проблема полягала в тому, що в екіпажу була велика перерва в роботі - від 50 до 90 днів, що не дозволяло їм виконувати політ самостійно. «Керівництво компанії не проконтролювало готовність екіпажу до польоту, а льотне завдання було сформовано формально», - зазначив О.Вілкул.

Він додав, що на борту було 9 незареєстрованих пасажирів, що також є порушенням Повітряного кодексу.

Як повідомляв УНІАН, увечері 13 лютого в аеропорту «Донецьк» зазнав аварії літак, що прибув чартерним рейсом із Одеси. Літак під час приземлення вилетів за межі злітно-посадкової смуги, перекинувся, його корпус розколовся й почалося задимлення. На борту літака, за попередніми даними, перебували 52 людини (8 членів екіпажу), п'ятеро загинули.