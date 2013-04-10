Азаров вимагає від Вілкула «вкрай жорстко контролювати» ремонт доріг

Прем'єр-міністр Микола Азаров вимагає від віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула жорстко контролювати хід ремонтних робіт на автошляхах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров сказав, відкриваючи засідання Кабінету Міністрів.

"Також дорожники можуть вже на повну силу розпочати поточний ремонт автошляхів та вулиць. Ніяких відмовок і посилань на об’єктивні складнощі бути вже не може. Вимагаю, щоб віце-прем’єр-міністр Вілкул Олександр особисто і вкрай жорстко контролював хід ремонтних робіт. Особливо – ремонт доріг комунальної власності, які викликають найбільше нарікань", - наголосив М.Азаров.

Як повідомляв раніше УНІАН, за даними Міністерства інфраструктури, на сьогодні українські дороги перебувають у критичному стані і потребують ремонту. Згідно з нормативами, щорічно необхідно проводити капітальний та середній ремонт 35 тис. км доріг.

Мінінфраструктури зараз вивчає й аналізує наступні пропозиції щодо розширення джерел фінансування дорожнього господарства: поетапну оптимізацію розміру акцизного збору на паливо, впровадження досвіду будівництва доріг на умовах державно-приватного партнерства та впровадження плати за проїзд великовантажних транспортних засобів на дорогах загального користування та державного значення для компенсації заподіяної ними шкоди.