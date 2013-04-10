Київрада хоче заборонити посипати сіллю Хрещатик

Київська міська рада на сесії 17 квітня планує розглянути проект рішення про мораторій на посипання сіллю вулиці Хрещатик взимку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила секретар Київради Галина Герега, яка разом з іншими представниками міської влади взяла участь у висадці каштанів на Хрещатику.

Мораторій на посипання сіллю центральної вулиці міста пропонується запровадити для збереження нових каштанів.

«17 квітня ми будемо приймати рішення про мораторій щодо використання соляної суміші на Хрещатику. Це дозволить нам відновити та зберегти історичний вигляд вулиці», - сказала Г.Герега.

За словами гендиретора КО «Київзеленбуд» Михайла Царенка, передбачається, що строк дії відповідного мораторію становитиме 10 років.

Як повідомив голова КМДА Олександр Попов, загалом цього року в Києві планується висадити близько 10 тисяч різних дерев, зокрема каштанів.

На Хрещатику зокрема передбачено навесні висадити близько 300 каштанів, з яких близько 100 м’ясочервоні каштани бріотті, що передані місту в рамках благодійної акції приватною структурою.