«Київатодор» обіцяє завершити ямковий ремонт доріг до Дня Києва

Комунальна корпорація «Київатодор» обіцяє повністю завершити ямковий ремонт доріг до Дня Києва, а до 9 травня – ремонт доріг загальноміського й районного значення, якими їздить громадський транспорт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор «Київатодору» Петро Береговий під час прес-конференції в середу.

«Київатодор» зобов'язується до 9 травня провести поточний і середній ремонт на дорогах загальноміського й районного значення, а до Дня Києва зобов'язуємося повністю завершити ямковий ремонт», - сказав П.Береговий.

Він також вибачився перед водіями за стан доріг, наголосивши, що з 96 тис. кв м пошкоджених доріг «Київатодор» відремонтував 70%. Проте погодні умови наприкінці березня – початку квітня, за словами П.Берегового, додали ще 20 тис. кв м ушкоджень.

Гендиректор «Київатодору» нагадав, що поточний і середній ремонт доріг Києва потребує асигнувань у розмірі не менше 272 млн грн. «Це забезпечить ліквідацію ям і оновлення ділянок, які ще не пошкоджені», - сказав П.Береговий.

Як повідомляв УНІАН, комунальна корпорація «Київатодор» у 2012 році відремонтувала 124,7 тис. кв м дорожнього покриття, що становить 8,9% від необхідного обсягу.