Пуск ракети "Зеніт" заплановано на четвертий квартал 2013 року

Наступний пуск ракетоносія "Зеніт" заплановано на четвертий квартал 2013 року, повідомив у середу журналістам голова Державного космічного агентства Юрій Алексєєв.

"Вже зараз планується, я думаю, що вже в четвертому кварталі буде пуск "Зеніту" з платформи", - сказав Ю.Алексєєв.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого «Зеніт-3SL» не зміг вивести на орбіту телекомунікаційний супутник Intelsat 27 у рамках проекту «Морський старт» і впав у Тихий океан.

Проект «Морський старт» - поки єдиний у світі проект, в рамках якого здійснюються запуски з району екватора з плавучої платформи в Тихому океані. Завдяки вигідному місцю розташування точки старту ракети-носії "Зеніт-3SL" можуть виводити на орбіту супутники значно більшої маси, ніж із наземних космодромів, розташованих поза екваторіальною зоною.

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