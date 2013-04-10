«Укрзалізниця» має намір знизити вплив свого виробництва на навколишнє середовище

«Укрзалізниця», до складу якої входить шість залізниць, має намір знизити вплив своєї виробничої діяльності на навколишнє середовище.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Державної адміністрації залізничного транспорту ("Укрзалізниці").

«На кожній залізниці діють вимірювальні лабораторії, за допомогою яких здійснюється екологічний контроль і моніторинг впливу виробничої діяльності об'єктів "Укрзалізниці" на навколишнє середовище», - сказано в повідомленні прес-служби.

«Укрзалізниця» також зазначила, що залізниці придбали щебеневоочищувальні машини, вакуумні очищувачі та кювето-нарізні машини.

На замовлення «Укрзалізниці» будуються вітчизняні пасажирські вагони та дизель-потяги із замкнутою, екологічно чистою системою збору господарсько-побутових стоків без їх прямого викиду в навколишнє середовище.

Крім того, щорічно працівники залізниць беруть участь в різних акціях з приведення у належний санітарно-естетичний стан своїх територій, станцій і пасажирських платформ.

"Тільки навесні минулого року, в рамках Всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля», працівники залізничної галузі прибрали понад 45 тис. га території, ліквідували понад 8 тис. несанкціонованих звалищ, висадили 35,5 тис. дерев та 37,3 тис. кущів", - сказано в повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» заявила, що в результаті проведених за останні 5 років заходів щодо захисту навколишнього середовища, обсяг шкідливих викидів в атмосферу від діяльності залізниць України скоротився на 15-20%.

Крім того, залізнична галузь вносить до фонду охорони навколишнього середовища в середньому до 5% від загальнодержавного обсягу таких вкладень.

Необхідність зменшення негативного впливу на навколишнє середовище прописана в законодавстві та Національному плані дій з охорони навколишнього середовища на 2011-2015 роки. У цьому зв'язку з 1 жовтня в 2012 року в «Укрзалізниці» працює Управління екологічної безпеки.

Довідка УНІАН. У сферу управління «Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.