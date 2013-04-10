Одеська залізниця просить міліцію активніше припиняти втручання зловмисників у роботу залізниць

Одеські залізничники звернулися до правоохоронних органів з проханням активніше припиняти незаконне втручання зловмисників у діяльність залізниці і розкрадання майна, що останнім часом стають дедалі зухвалішими.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Одеської залізниці

Як приклад прес-служба наводить випадок, коли 8 квітня 2013 року викрали понад 650 кг металевих виробів (накладок і стикових болтів) на ділянці Знам'янка - П'ятихатки.

«Вражає, що розкрадачі нехтують безпекою і життям пасажирів, адже це ділянка інтенсивного руху пасажирських потягів», - зазначила прес-служба, уточнивши, що монтери на одній ділянці двічі з інтервалом близько години виявляли відсутність великої кількості міжрейкових накладок і стикових болтів.

«Своєчасне виявлення викрадених елементів залізничних колій дозволило оперативно закрити рух потягів на даній ділянці і вчасно запобігтити можливим страшним наслідкам», - додала прес-служба.

Водночас прес-служба ОЗ звернула особливу увагу щодо розісланого 10 квітня повідомлення сектору зв'язків з громадськістю УМВС України на Одеській залізниці, в якому йдеться про пошкодження магістральних кабелів на ділянці Чорноморська - Буялик.

«Сьогодні, 10 квітня, був затриманий зловмисник, а сам інцидент незаконного втручання в роботу залізниці з пошкодженням кабелів мав місце 18 березня 2013 року на станції Чорноморська», - уточнила прес-служба.

За інформацією ОЗ, саме 18 березня зловмисники пошкодили 14 кабелів пристроїв, за допомогою яких здійснюється управління рухом потягів.

Того дня було затримано рух переважно вантажних потягів. Затримка руху двох пасажирських потягів становила лише 20 хв.

«Завдяки злагодженій роботі співробітників служби перевезень та служби сигналізації та зв'язку Одеської залізниці, які вчасно виявили і усунули пошкодження кабелів, вдалося запобігти страшній аварії», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня сектор зв'язків з громадськістю Управління МВС на Одеській залізниці повідомив, що в Одесі затримано зловмисника, що перерубав 14 магістральних кабелів, які забезпечують рух потягів.

За даними міліції, пошкодження магістральних кабелів викликало затримку руху 55-ти потягів на тривалий час.