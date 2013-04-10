На Придніпровській залізниці в 1-му кварталі кількість пошкоджених вагонів зменшилася майже на 10%

На Придніпровській залізниці (ПЗ) у січні-березні 2013 року кількість пошкоджених вантажних вагонів зменшилася майже на 10% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 310.

Про це УНІАН повідомили в ПЗ.

З них 304 вагони були пошкоджені на під'їзних коліях промислових підприємств та портів, решта 6 - на підприємствах «Укрзалізниці».

Серед промислових підприємств найбільшу кількість вантажних вагонів було пошкоджено на «АрселорМіттал Кривий Ріг» (147), «Інтерпайп НТЗ», Дніпровський меткомбінат (по 8), ДМЗ ім. Петровського (6).

У Керченському морському торгівельному порту за вказаний період пошкоджено 17 вагонів, у Бердянському - 10, Феодосійському порту - 6.

Основною причиною пошкоджень вантажних вагонів залишаються порушення вимог ГОСТу, технічних умов і правил технічної експлуатації вагонів під час виконання вантажних операцій і маневрової роботи.

У першому кварталі 2013 року працівники залізниці провели 463 перевірки з питань збереження парку вантажних вагонів, закрили до усунення зауважень 22 стрілкові переведення, 21 під'їзну колію, заборонили роботу 20 грейферних кранів і 8 вагоноперекидачів.

Грошові надходження за пошкоджені вагони в 1 кварталі 2013 року становили близько 1 млн 659 тис. грн. Середня собівартість ремонту одного пошкодженого вагона на ПЗ порівняно з минулим роком збільшилася більш ніж на 1 тис. грн і становила 5 тис. 39 грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році працівники ПЗ виявили 1265 пошкоджених вагонів - на 27 вагонів більше, ніж у 2011 році.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.