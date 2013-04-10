На ремонт столичних доріг потрібно 245 млн грн, заявляє "Київавтодор"

Комунальній корпорації «Київавтодор» потрібно 109 млн грн на капітальний ремонт і 136 млн грн на поточний і середній ремонт доріг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході прес-конференції заявив генеральний директор комунальної корпорації «Київавтодор» Петро Береговий.

«Відбулася колегія КМДА, де ми запропонували додатково виділити ці кошти на ремонт доріг», - сказав П.Береговий, зазначивши, що запитана сума дозволить "на 50% виправити ситуацію на дорогах".

За його словами, в "Київавтодору" вже є план капітального ремонту.

«Цього року ми плануємо капітально відремонтувати вулицю Васильківську, частково Броварський проспект, а також дороги в Біличах, Жулянах і на ДВРЗ», - уточнив П.Береговий.

Гендиректор «Київавтодору» нагадав, що за нормативом на поточний і середній ремонт доріг Києва потрібні асигнування в розмірі не менше 272 млн грн щорічно.

Водночас для капітального ремонту всіх доріг у столиці, за словами П.Берегового, потрібно 20 млрд грн.

"Таких грошей, на жаль, у бюджеті немає", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у столиці з настанням сприятливих погодних умов і температури повітря +10 градусів роботи з ліквідації аварійно-небезпечної ямковості почнуться у нічний час. Роботи з ліквідації ям на дорогах триватимуть до 20 квітня, після чого до листопада цього року триватимуть роботи з поточного (середнього та дрібного) ремонту.

Комунальна корпорація «Київавтодор» у 2012 році відремонтувала 124,7 тис. кв. м дорожнього покриття, що становить 8,9% від необхідного обсягу.

За даними «Київавтодору», на балансі корпорації знаходиться 1630 км доріг загальною площею покриття проїжджої частини 26,2 млн кв. м.

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