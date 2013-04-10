Державні порти в першому кварталі отримали 420 млн грн чистого прибутку

Державні морські та річкові порти України у січні-березні 2013 року отримали сумарний чистий прибуток у розмірі 419,8 млн грн, повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури.

Водночас прес-служба не наводить порівняльних даних за аналогічний період 2012 року.

Вантажооборот державних портів за цей період, за даними Мінінфраструктури, становив 25,4 млн тонн, зокрема, транзитних вантажів - 7,1 млн тонн, експортних - 15,5 млн тонн, імпортних - 2,4 млн тонн. Порівняльних показників міністерство також не наводить.

В цілому, за підсумками роботи підприємств морського і річкового транспорту, що входять до сфери управління Мінінфраструктури, в першому кварталі було отримано понад 1,9 млрд грн доходів, у тому числі, дохід морських торгівельних портів становив 1,5 млрд грн.

Міністерство повідомляє, що середньомісячна зарплата одного портового працівника в першому кварталі 2013 року порівняно з відповідним періодом минулого року зросла на 8,3% і становила 5,1 тис. грн.

Довідка УНІАН. За даними Держстату, в 2012 році обсяг переробки вантажів у портах України скоротився на 0,6% до 160,6 млн тонн. Водночас переробка експортних вантажів збільшилася за підсумками минулого року на 14,3%, а переробка імпортних вантажів впала на 14,5%, а транзитних - на 18,5%.