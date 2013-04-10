«Київавтодор» планує взяти в лізинг дорожню техніку на 100 млн грн

19:41, 10 квітня 2013
Транспорт/Звя'зок
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Комунальна корпорація «Київавтодор» планує взяти в лізинг відсутню дорожню техніку для роботи в зимових умовах на суму 100 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Київавтодору».

"Є рішення Київради про виділення грошей. Але для того, щоб кошти виділили, необхідно закласти їх у план соціально-культурного розвитку", - повідомив голова прес-служби «Київавтодор» Анатолій Галиновський.

У прес-службі відзначили, що в лізинг корпорація закуповуватиме в основному снігоприбиральну техніку.

"Для повноцінної зимової роботи не вистачає 166 одиниць снігоочисної техніки та 25 одиниць машин для внесення реагентів", - уточнили в прес-службі.

Згідно з повідомленням, за нормативом у "Київавтодору" має бути 445 одиниць снігоочисної техніки, зараз є лише 98 одиниць.

Задекларована загальна кількість техніки для зимового утримання доріг у корпорації "Київавтодор" становить 350 одиниць.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул вважає за необхідне передбачити в місцевих бюджетах кошти на розширення парку комунальної техніки.

«Київавтодору» для нормальної роботи взимку необхідно щонайменше 105 снігоприбиральних машин і близько 60 солерозкидувачів, крім того, 50% парку корпорації вимагає оновлення.

Комунальна корпорація «Київавтодор» у 2012 році відремонтувала 124,7 тис. кв. м дорожнього покриття, що становить 8,9% від необхідного обсягу. За даними «Київавтодору», на балансі корпорації знаходиться 1630 км доріг загальною площею покриття проїзної частини 26,2 млн кв. м.

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