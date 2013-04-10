Херсонський аеропорт відкрито після реконструкції

У середу, 10 квітня, в передмісті Херсона - селищі Чорнобаївка Білозерського району відбулося урочисте відкриття аеропорту «Херсон» після реконструкції.

Як передає кореспондент УНІАН, у відкритті взяли участь голова Херсонської обласної держадміністрації Микола Костяк, голова Херсонської облради Віктор Пелих, народний депутат (фракція Партії регіонів), екс-мер Херсона Володимир Сальдо, інші обласні чиновники, представники громадськості, преса.

На території аеропорту вже відновлено водопостачання, каналізацію, резервний кабель, що сполучає аеропорт і місто, завершені всі оздоблювальні роботи в аеровокзальному приміщенні. У будівлі аеропорту проведено косметичний ремонт, обладнано новою технікою митний пункт і систему видачі ручного багажу пасажирів.

За словами губернатора, керівництво аеропорту веде переговори з авіакомпанією "ЮТейр" про організацію регулярних рейсів з Херсона до Києва.

"Вартість такого перельоту буде зіставимою з цінами на проїзд з Херсона до Києва у вагоні класу СВ (420-480 грн - УНІАН). Тобто, політ до Києва коштуватиме 500-600 грн в один кінець. Думаю, знайдеться багато охочих швидко і з комфортом потрапити до столиці", - сказав М.Костяк.

Крім того, обласна влада очікує попиту на перельоти, окрім київського напряму, у бік Львова, Одеси, Сімферополя й інших міст-мільйонників, а також до Росії (Москва) і Туреччини. Розглядаються варіанти організації філіалів аеропорту в Скадовську і Генічеську для відновлення внутрішньообласного авіасполучення.

М.Костяк підкреслив, що основним інвестором реконструкції будівлі комплексу аеропорту виступила Херсонська обласна рада, яка виділила з 2011 року кілька траншів фінансової підтримки в загальному обсязі до 9 млн грн експлуатанту аеропорту - КП "Херсонські авіалінії".

Голова Херсонської облради Віктор Пелих зазначив, що для проведення остаточних розрахунків з підрядними організаціями, які проводили реконструкцію аеропорту і встановлювали там спеціалізоване устаткування, на квітневій сесії облради КП Херсонські авіалінії" буде виділено ще до 3,5 млн грн.

Довідка УНІАН. Херсонський аеропорт мав сертифікат аеродрому класу В. Пропускна спроможність аеровокзального комплексу – 400 пасажирів на годину. Злітно-посадочна смуга розрахована під прийом повітряних суден вагою до 60 тонн.

4 жовтня 2012 року Херсонська обласна рада своїм рішенням передала КП «Херсонські авіалінії» цілісний майновий комплекс аеропорту «Херсон».

20 лютого 2013 року на сесії обласної ради була ухвалена Програма відновлення авіаційної діяльності і розвитку аеропорту «Херсон» на 2013-2015 роки.

У лютому 2013 року аеропорт одержав свідоцтво про реєстрацію, тобто він був внесений до Державного реєстру цивільних аеродромів України.

У березні 2013 року аеропорт «Херсон» одержав дозвіл від Державіаслужби на експлуатацію навігаційної системи, яка призначена для прийому літаків за несприятливих погодних умов.