Телеканал «Інтер» у 2012 році збільшив чистий збиток на 30% - до 179,3 млн грн

Телеканал "Інтер" в 2012 році збільшив чистий збиток на 30,2% порівняно з 2011 роком - до 179,25 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Водночас показник виручки підприємства за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства у 2012 році порівняно з 2011 роком скоротилася на 9% - до 653,47 млн грн з 692,85 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого компанія KH Media Limited, що належить Валерію Хорошковському, уклала угоду про продаж 100% акцій компанії Inter Media Group Limited, виходячи з оціночної вартості 2,5 млрд дол.

Inter Media Group Limited представляє телеканали «Інтер», НТН, К1, «Мега», «Ентер-фільм», К2, «Піксель» і MTV. Покупцем групи виступила компанія GDF Media Limited, яка належить Дмитру Фірташу. Телеканал «Інтер» підтвердив, що його купила компанія GDF Media Limited. 15 лютого Антимонопольний комітет України дав дозвіл на це придбання.

15 лютого керуючий директор групи компаній Group DF, що об'єднує активи бізнесмена Дмитра Фірташа, Борис Краснянський очолив наглядову раду телеканалу «Інтер».