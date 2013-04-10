ІнАУ просить Азарова не допустити підвищення тарифів на Інтернет

Інтернет Асоціація України (ІнАУ) просить прем'єр-міністра Миколу Азарова не допустити зростання вартості послуг доступу до мережі Інтернет для всіх користувачів на 3,5% у зв'язку зі створенням Фонду загальнодоступних телекомунікаційних послуг, оскільки це може призвести до сповільнення розвитку показників Інтернету в країні.

Про це йдеться у відкритому листі Інтернет Асоціації України (ІнАУ), направленому прем'єр-міністрові Миколі Азарову, наданому УНІАН.

У тексті листа зазначається, що дане підвищення тарифів визначається реалізацією проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку зі створенням Фонду загальнодоступних телекомунікаційних послуг», схваленого рішенням № 577 від 8 листопада 2012 р. національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ).

Згідно з проектом Закону, ФТП створюється у складі спеціального фонду Державного бюджету України, кошти Фонду формуються за рахунок надходжень від збору у вигляді цільової надбавки до тарифів на телекомунікаційні послуги в розмірі 3,5% до тарифів. Водночас законопроектом пропонується знизити з 7,5% до 4% рівень ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування від послуг мобільного зв'язку.

У листі наголошується, запропонований збір фактично стане новим податком для всіх громадян України, включаючи вразливі категорії.

За даними ІнАУ, НКРЗІ на підтримку ідеї запровадження в Україні Фонду універсальних послуг детально розглянула необхідні капітальні витрати на створення і функціонування системи широкосмугового доступу. Але дане дослідження не містить ні переліку населених пунктів, які потребують доступу до загальнодоступних послуг, ні визначення потрібних для цього фінансових ресурсів, ні необхідне економічне обґрунтування.

За таких обставин, як вважають в ІнАУ, «досить сумнівною виглядає аргументація щодо необхідності створення фонду розміром понад 1,5 млрд грн на рік для фінансування потреб, які поки що не встановлені», крім того, така «невизначеність і непрозорість створює підстави для фінансових зловживань під час використання значних коштів фонду».

Автори листа просять М.Азарова «втрутитися в ситуацію і не допустити підвищення вартості послуг доступу до мережі Інтернет для широких верств населення і створення за рахунок інтернет-споживачів непідконтрольних суспільству фінансових фондів».

Довідка УНІАН. Інтернет Асоціація України (ІнАУ), професійне об'єднання учасників ринку телекомунікацій та ін., об'єднує понад 130 підприємств. Діяльність ІнАУ спрямована на практичну реалізацію проектів, які сприяють розвитку українського сегменту глобальної мережі Інтернет, захист інтересів своїх членів, проведення експертно аналітичної роботи з аналізу, розробки та коригування законодавчої та нормативної бази України тощо.