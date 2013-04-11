Об'єднані Арабські Емірати офіційно заборонили Skype

В Об'єднаних Арабських Еміратах офіційно заборонили сервіс Skype, що дозволяє користувачам здійснювати безкоштовні аудіо- та відеодзвінки в інтернеті. Про це повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на Al Arabiya.

За даними телеканалу, жоден з провайдерів у країні не надав заявку про те, щоб зняти заборону.

«Skype заблокований, і так продовжуватиметься, поки провайдери не отримають ліцензію від регулятора», - цитує Al Arabiya місцеву газету.

Тим часом, як відзначає телеканал, у 2010 році влада ОАЕ оголосила, що оператори можуть надавати свої послуги без будь-яких запитів.

Крім ОАЕ, Skype з січня 2011 року заборонений у Китаї. Також спроби заборони робилися в Росії, Білорусі та Німеччині.

Як повідомляв УНІАН, Франція зажадала від Skype отримати ліцензію телекомунікаційного оператора, який повинен відкривати спецслужбам доступ до голосового і sms-трафіку. Розслідуванням роботи сервісу зайнялася прокуратора Парижа.