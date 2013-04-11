PKP PLK спрямує понад 30 млн дол. на покращення сполучення між Варшавою та Вроцлавом

Варшава. Польська державна компанія PKP Polskie Linie Kolejowe SA, що управляє всією залізничною інфраструктурою в країні, має намір інвестувати 31,3 млн дол. у модернізацію колій від Варшави до Вроцлава, що дасть можливість скоротити час поїздки між цими містами до менше 4 годин.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

"Модернізація включатиме заміну понад 31 км колій, ремонт майже 25 залізничних переїздів, 28 стрілкових переїздів та ремонт 24 інших інженерних споруд", - відзначили в компанії.

Контракт на виконання цих робіт підписаний з консорціумом компаній PRKі I SA і INFRAKOL s.c. Основні роботи планується завершити до кінця поточного року, а весь проект - до середини 2014 року.

Gazeta Wroclawska відзначає, що зараз з польської столиці до розташованого на південному заході країни Вроцлава найшвидше можна доїхати через Познань - за 5,5 години.

За даними газети, влада Вроцлава лобіює проект нового повідомлення через Лодзь, що дозволило б скоротити поїздку з Варшави навіть до 2,5 год., якщо побудують приблизно 50-кілометрову ділянку нових колій і реалізують низку інших проектів з модернізації існуючих колій.

Довідка УНІАН. Компанія PKP PLK, яка входить до державного холдингу РКР, відповідає за утримання і реконструкцію залізничних шляхів, а також розробляє розклад поїздів та регулює їх маршрути.

Компанія є найбільш збитковою з усіх, що входять до холдингу, через значну заборгованість перед нею низки компаній, що експлуатують залізничну мережу.

У 2011 році PKP PLK збільшила чистий збиток до 190 млн дол. у порівнянні з 140 млн дол. роком раніше і 110 млн дол. у 2009 році.