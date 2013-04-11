Воєнізована охорона УЗ у 1 кварталі розкрила і попередила 310 крадіжок вантажів

Воєнізована охорона Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці») за січень-березень 2013 року розкрила і попередила 310 крадіжок вантажів і матеріальних цінностей на загальну суму 434,3 тис. грн, повідомили УНІАН у прес-центрі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, третина всіх крадіжок і випадків їх попередження (загалом 110 випадків) зафіксована на Придніпровській залізниці.

«Працівники воєнізованої охорони регулярно проводять оперативно-профілактичні заходи на об'єктах залізниць з метою попередити порушення. При цьому особлива увага приділяється збереженню вантажів», - наголосили в прес-центрі відомства.

Як повідомляв УНІАН, за 11 місяців минулого року воєнізована охорона залізниць України розкрила і попередила 1249 випадків крадіжок на суму 1,98 млн грн.