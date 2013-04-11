«Укрзалізниця» у першому кварталі перевиконала план модернізації колій на 230%

Державна адміністрація залізничного транспорту України в першому кварталі 2013 року перевиконала план з модернізації залізничних колій на 230%, повідомив УНІАН прес-центр «Укрзалізниці».

Прес-центр також повідомляє, що план з капітального ремонту перевиконано на 132%, із середнього ремонту на 173%, з комплексно-оздоровчого ремонту - на 101%. «Укрзалізниця» також повідомляє про ремонт в першому кварталі 33 стрілкових переведень, що на 220% перевищило планове завдання.

Найбільші обсяги робіт, йдеться у повідомленні, виконані на Придніпровській і Одеській залізницях. Зокрема, працівники Придніпровської залізниці модернізували 11,5 км колій, а Одеської - 12 км.

«Роботи з модернізації залізничних колій дозволять пасажирським та вантажним потягам рухатися з більшою швидкістю і підвищать рівень безпеки руху. Як наслідок, швидкість руху збільшиться з 60 до 80 км/год для вантажних і до 120 км/год для пасажирських потягів», - повідомив прес-центр «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, залізниці планують у 2013 році провести модернізацію 229,6 км колій, капітально відремонтувати - 439,4 км колій.

За підсумками 2012 року залізниці здійснили капітальний ремонт 735,9 км колій та провели модернізацію 480,6 км колій. Також проведено середній ремонт 818,9 км, комплексно-оздоровчий ремонт 880,9 км колій.