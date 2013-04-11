МАУ розширила можливості онлайн-реєстрації пасажирів міжнародних і внутрішніх рейсів

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) з початком літнього сезону розширює можливості онлайн-реєстрації для пасажирів, які вилітають власними рейсами МАУ з Баку, Єревану, Санкт-Петербурга, Праги, Єкатеринбурга, Калінінграда, Москви («Шереметьєво»), а також для пасажирів, які вилітають з Дніпропетровська, Донецька і Одеси новими прямими міжнародними рейсами авіакомпанії до Тель-Авіва і з Харкова – до Києва.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі авіакомпанії.

«Пасажиру МАУ, який хоче самостійно зареєструватися на рейс, необхідно відвідати сайт авіакомпанії (www.flyUIA.com), ідентифікувати себе за прізвищем і кодом бронювання або за номером електронного квитка. Після проходження процедури віддаленої реєстрації на рейс пасажир одержує на вказану ним електронну адресу посадочний талон, який містить спеціальний штрих-код, і роздруковує цей талон на принтері. Такий документ є еквівалентом звичайного посадочного талона, який видається на стійці реєстрації в аеропорту», - роз'яснили в авіакомпанії.

У МАУ повідомили, що онлайн-реєстрація відкривається за 23 години до вильоту згідно з розкладом і закінчується за 2 години до вильоту. Також послуга дає змогу самостійно зареєструвати групу до 9 пасажирів з єдиним бронюванням.

В авіакомпанії також звернули увагу, що онлайн-реєстрація доступна для всіх пасажирів, окрім дітей до 12 років, які подорожують без супроводу дорослих, пасажирів з особливими потребами, а також для пасажирів у складі групи понад 10 осіб. Пасажирам з немовлятами до двох років, які не займають окремого місця, онлайн-реєстрація також буде недоступна.

Водночас пасажири, які не потрапляють у вищезгадані категорії і подорожують з багажем, зможуть реєструватися на рейс у режимі онлайн, і після прибуття в аеропорт здати багаж на спеціальній стійці реєстрації багажу – baggage drop point. Економія часу при цьому становить від 15 до 30 хвилин. Прийом багажу закінчується за 40 хвилин до вильоту рейса за розкладом, пояснили в МАУ.

«Запровадивши послугу онлайн-реєстрації, ми надали нашим пасажирам можливість значно скоротити час перебування в аеропорту вильоту і уникнути тривалого очікування. Зареєструвавшись через Інтернет і маючи в кишені самостійно роздрукований посадочний талон, пасажир може одразу ж прямувати на контроль на авіаційну безпеку, паспортний і митний контроль і, відповідно, на посадку в літак, минувши довгі черги в аеропорту, – цитує прес-служба МАУ директора з інформаційних технологій Володимира Тепікіна.

«Авіакомпанія МАУ планує і надалі розвивати можливості онлайн-реєстрації, запровадивши систему повідомлення пасажирів про відкриття реєстрації на їх рейс електронною поштою. Наступний етап – реєстрація на рейс за мобільним телефоном і отримання посадочного талона на цей мобільний пристрій», – повідомив В.Тепікін.

В авіакомпанії також нагадали, що на даний момент послуга онлайн-реєстрації доступна для пасажирів усіх рейсів МАУ у разі вильоту з Києва, а також з інших пунктів маршрутної мережі авіакомпанії: Алмати, Амстердам, Астана, Берлін, Брюссель, Відень, Дніпропетровськ, Донецьк, Женева, Лондон, Лісабон, Львів, Мілан, Москва (Домодєдово), Одеса, Рим, Сімферополь, Тбілісі, Тель-Авів, Франкфурт, Цюріх.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована к 1992 році. 100% акцій компанії перебувають у приватній власності. Флот МАУ складається з 22 середньомагістральних літаків Boeing-737, 2 літаків Embraer-190, 3 літаків Ан-148. Авіакомпанія сполучає Україну зі столицями і ключовими містами Європи, Азії і СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш як 3000 інших міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».