Аеропорт «Київ» у першому кварталі збільшив пасажиропотік утричі

Міжнародний аеропорт «Київ» за січень-березень 2013 року збільшив пасажиропотік у 3 рази - до 311,2 тис. осіб зі 108 тис. за аналогічний період минулого року, повідомляє прес-служба аеропорту.

Згідно з повідомленням, загальна кількість рейсів за перший квартал цього року збільшилася більш ніж у 2 рази - до 7,5 тис. з 3,4 тис. у січні-березні 2012 року.

За даними аеропорту, найпопулярнішими внутрішніми маршрутами залишаються рейси до Донецька, Сімферополя та Одеси. Найпопулярніші закордонні напрямки - Москва, Будапешт і Дортмунд.

У прес-службі аеропорту нагадали, що з 2013 року в Україні розпочала роботу грецька авіакомпанія Aegean Airlines, яка обслуговує рейси Київ-Ларнака і Київ-Афіни. У процесі підписання знаходяться ще кілька договорів про співпрацю з авіаперевізниками Європи, зокрема з Чехії.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) у січні-лютому 2013 року збільшив пасажиропотік в 2,8 разу порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 199,071 тис. пасажирів.

У 2012 році аеропорт обслужив 861,9 тис. пасажирів - на 83,5% більше, ніж у 2011 році.

Довідка УНІАН. Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 1924 року. У 1994 році Київський об'єднаний авіазагін був розділений на аеропорт та авіакомпанію і з цього моменту існує як незалежне підприємство.

У 2012 році була завершена реконструкція аеропорту та будівництво нового терміналу «А» загальною площею 14 тис. кв. м, у тому числі площа VIP-залу - 1,5 тис. кв. м.

Загальний обсяг інвестицій у будівництво терміналу становив 400 млн грн, у тому числі вартість самого терміналу з благоустроєм прилеглої території, котельнею та внутрішніми мережами - 340 млн грн і близько 60 млн грн - облаштування перону для стоянки 8 літаків типу Boeing 737.

Пропускна спроможність терміналу - до 500 пасажирів на годину на виліт. У перспективі планується розширення терміналу зі збільшенням пропускної спроможності до 1500 осіб на годину.