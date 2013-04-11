Янукович назвав перевантажувальний комплекс «Евері» в Миколаєві "зразком бізнесу" в морській логістиці

Під час робочої поїздки до Миколаївської області Президент України Віктор Янукович ознайомився з роботою морського перевантажувального комплексу ТОВ «Евері».

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Про діяльність підприємства главі держави розповів генеральний директор групи компаній «Орексім» Сергій Присяжнюк. Президент оглянув інформаційні стенди та поспілкувався з працівниками компанії.

В.Янукович зазначив, що підприємство є прикладом сучасного та конкурентоспроможного бізнесу, який працює у сфері морської логістики. Завдяки таким підприємствам «будується наша країна», наголосив Президент. Він також додав, що завданням влади є створення такої країни, як підприємство - сучасної та модерної.

Довідка УНІАН. Група компаній OREXIM існує з 2004 року. Основна діяльність групи компаній - експортні поставки сільгосппродукції причорноморського походження на міжнародні ринки, а також надання послуг із зберігання та перевалки в морському і річковому порту м. Миколаїв.

ТОВ «Евері» створено у 2006 році. На сьогодні компанія займає одну з провідних позицій на українському ринку з перевантаження меляси бурякової (побічна продукція бурякоцукрового виробництва) та олії рослинної. Компанією «Евері» перевантажується до 37% виробленої в Україні меляси. Компанія також займається експортом, продажем на внутрішньому ринку рослинних олій, олійних і зернових культур, наданням транспортно-експедиційного обслуговування залізничним та автомобільним транспортом.

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