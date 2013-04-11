Комунальний транспорт Києва до кінця року переведуть на єдиний електронний квиток

Київська міська держадміністрація планує, що єдиний електронний квиток у комунальному транспорті столиці буде введений до кінця цього року.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської держадміністрації, про це сказав заступник голови КМДА Руслан Крамаренко.

Він поінформував, що визначено переможця конкурсу із залучення інвестора до проекту «Електронний квиток», ним визнано ТОВ «Альфа-пей термінал».

За словами Р.Крамаренка, інвестор має створити єдину загальноміську автоматизовану систему для оплати проїзду та обліку пасажирів у наземному та підземному міському пасажирському транспорті. Зокрема, адаптувати до електронного квитка 650 турнікетів у метрополітені, 232 термінали з продажу одноразових квитків та встановити 300 терміналів для поповнення карток. А у наземному транспорті – встановити 4,5 тис. валідаторів, 700 POS – терміналів та 300 терміналів продажу карток.

«Термін дії інвестиційного договору становить 10 років. Відповідно до умов договору перший етап впровадження електронного квитка має бути завершений до кінця 2013 року, а другий – у першій половині 2014 року. Переможець конкурсу інвестує у проект 120 мільйонів гривень та сплачує 3 мільйони гривень до міського бюджету на розвиток інфраструктури.

Інвестор отримуватиме незначний відсоток від зібраної виручки в міському пасажирському транспорті міста Києва після впровадження автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів», - прокоментував Р.Крамаренко.

Він зазначив, що після впровадження цього проекту, обсяг зібраної виручки може зрости на третину.

За даними Європейського банку реконструкції та розвитку, у містах Західної Європи, таких як Лондон, Берлін, Барселона, втрати під час збору виручки складають 2-3%, Східної Європи – у Празі, Варшаві, Братиславі –3-7%. При цьому у Києві ці втрати становлять 25-30% через використання паперових квитків, людський фактор та відсутність автоматичного обліку пільговиків. Електронний квиток дозволяє контролювати фінансові потоки на всіх етапах – випуск квитка, час коли його придбали та час коли його використали. Це дозволить зробити системний аналіз пасажиропотоку та оптимізувати парк перевізників, зазначають у КМДА.