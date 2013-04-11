«Укрзалізниця»: з початку року "несправжні мінери" затримали потяги більш ніж на 40 годин

У січні-березні 2013 року надійшло 10 неправдивих повідомлень про замінування вокзалів, станцій і рухомого складу, що викликало тривалі затримки в русі потягів, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Відомство зазначає, що такі небезпечні "жарти" невідомих осіб дезорієнтують пасажирів.

"Загальний час затримок потягів через 5 неправдивих повідомлень про замінування вокзалів у першому кварталі п.р. становив 32 години 36 хвилин", - уточнили в прес-службі, зазначивши також, що через 5 повідомлень про знаходження вибухових пристроїв у потягах затримки рухомого складу в цілому становили 9 годин 15 хвилин.

У прес-службі повідомили, що такі прикрі випадки зафіксовано і в квітні.

«Через витівки зловмисників про вибухові пристрої 5 квітня оперативна група МНС, вибухотехніки, прикордонники, кінологи, співробітники СБУ і міліції проводили пошукові роботи вибухівки на вокзалі Харків-пасажирський і на станціях Харків-Левада, Харків-Балашівський, Основа і Лосеве-2", - повідомили у прес-службі.

Згідно з повідомленням, вибухівки на об'єктах залізничної інфраструктури не виявлено.

"Але такі випадки вносять збій у роботу вокзалів і руху потягів і порушують спокій пасажирів, яких доводиться евакуйовувати", - зазначили в прес-службі.

«Укрзалізниця» нагадує, що за свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян передбачено кримінальну відповідальність. Так, згідно зі ст. 259 Кримінального кодексу України, особа, що вчинила такі діяння, карається позбавленням волі на термін від 2 до 6 років, а в разі повторного випадку або тяжких наслідків - позбавленням волі на термін від 4 до 8 років.