Бузько-Дніпровсько-лиманський канал реконструюють

Кабінет Міністрів України має намір реконструювати Бузько-Дніпровсько-лиманський канал для підвищення його пропускної спроможності та завантаження великотоннажних суден дедвейтом 50 тис. тонн (хендімакс) і 70 тис. тонн (панамакс), повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула.

«Це - інфраструктурний проект загальнодержавного значення», - цитує прес-служба О.Вілкула.

Також він підкреслив, що реалізація такого проекту була б неможливою без оновлення і розвитку портової галузі і флоту - зокрема, використання спеціалізованих суден для проведення робіт з поглиблення дна. З цією метою Україна в 2012-2013 роках вже закупила 6 суден, включаючи буксири, катери і одне судно для ведення робіт з поглиблення дна, завдяки якому, за словами О. Вілкула, витрати на проведення робіт в судноплавних каналах скоротяться в середньому на 35%.

Водночас віце-прем'єр підкреслив, що розвиток судноплавних каналів та акваторій портів вимагає значних інвестицій, в тому числі приватних. Їх притоку, на думку О.Вілкула, повинен сприяти ухвалений закон про морські порти і загальна модернізація портової галузі, істотною складовою якої є розвиток наземного транспорту.

«Модернізація портів і оновлення флоту створює нові якісні робочі місця, є основою для зростання заробітних плат працівників портів та підвищує логічний потенціал України. За прогнозами експертів, до 2027 року обсяг вантажообороту через українські порти може бути збільшений до 210 млн тонн з нинішніх 160 млн тонн», - цитує прес-служба О.Вілкула.

Як повідомляв УНІАН, проект Стратегії розвитку морських портів України передбачає, що морські торгові порти України до 2038 року можуть збільшити пропускну спроможність до 250 млн тонн, а перевалку вантажів - до 210 млн тонн.

Довідка УНІАН. 18 державних морських портів України за підсумками 2012 року переробили 109 млн тонн вантажів, у тому числі 33,5 млн тонн транзитних.

З урахуванням перевалки вантажів приватними портами вантажоперевалка морських торгівельних портів України в 2012 році становила 154 млн тонн.