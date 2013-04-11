Львівська залізниця готує до літніх перевезень 664 пасажирські вагони

Львівська залізниця (ЛЗ) планує підготувати до літнього сезону 2013 року 664 вагони для перевезення пасажирів, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниці»

При цьому, як повідомляє прес-служба, у складі 22 сформованих Львівською залізницею пасажирських потягів в літній період курсуватимуть 590 вагонів, включаючи 217 вагонів із системами кондиціювання повітря. Решта вагонів перебуватимуть у резерві.

ЛЗ також планує закупити понад 58 тисяч комплектів постільної білизни для плацкартних та купейних вагонів і понад 1800 комплектів постільної білизни для вагонів СВ.

Довідка УНІАН. Парк пасажирських вагонів на Львівській залізниці скорочується через старіння рухомого складу та відсутність закупівель нових вагонів. На 1 квітня загальна кількість пасажирських вагонів на цій магістралі скоротилася до 1042 одиниць з 1070 на 1 листопада 2012 року.