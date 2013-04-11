Японські виробники відкликають 3,4 млн авто через проблеми з подушкою безпеки

Японські автомобільні компанії Toyota, Honda, Nissan і Mazda відкликають 3,4 млн своїх авто у зв'язку з виявленим дефектом подушок безпеки.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Тойохіро Хісікава - прес-секретаря компанії "Takata Corp", яка є постачальником дефектних подушок.

Таким чином, Toyota Motor Corp відкличе близько 1,73 млн своїх автомобілів, Honda Motor Co - близько 1,14 млн автомобілів, Nissan Motor Co - 480 тис. автомобілів, Mazda Motor Corp - 45,5 тис. автомобілів.

"Оскільки деякі подушки можуть не спрацювати вчасно, фірма замінить несправний механізм нагнітання повітря", - йдеться в повідомленні.

Водночас кількість автомобілів, що будуть відкликані в Україні, не вказана.

На думку генерального директора Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД) Олега Назаренка, ситуація з відкликанням автомобілів в цілому сприятлива для українських покупців цих марок.

"В усьому світі це вже певна "брендовість" та імідж компанії. Оскільки відкликаючи свою продукцію і несучи додаткові витрати, компанія показує, наскільки вона піклується про своїх покупців", - зазначив О.Назаренко.

До того ж, за його словами, в разі відкликання автомобіля й усунення несправності проводиться його повна безкоштовна діагностика.

"У даному випадку всім покупцям офіційних автомобілів приходить повідомлення прибути на СТО в певний час, де усувають можливі неполадки", - пояснив гендиректор ВААІД.

Водночас він відзначив, що теоретично «можуть страждати» покупці «сірих» автомобілів, яких в Україні поки що не так вже багато.

"Наприклад, компанія Toyota виділяє певну кількість запчастин для офіційно проданих на території України автомобілів, відповідно "сірі" автомобілі в її базі не числяться, тому провести заміну деталі маловірогідно", - пояснив О.Назаренко.

Довідка УНІАН. Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) є добровільною громадською некомерційною організацією, створеною в 1999 році для координації зусиль, спрямованих на захист законних прав і фінансово-економічних інтересів підприємців - операторів автомобільного ринку України, розвитку і регулювання автомобільного ринку України.

Метою діяльності асоціації є координація та об'єднання зусиль учасників для захисту економічних, виробничо-технічних та соціальних інтересів, організація автомобільного ринку в Україні на цивілізованих засадах добросовісної конкуренції та взаємодії на основі спільної зацікавленості.