Російські космонавти в майбутньому не приземлятимуться, а приводнюватимуться

Російські космонавти, імовірно, з часом будуть після польотів у космос сідати не на землю, а на воду, заявив Президент РФ Володимир Путін під час відвідування споруджуваного космодрому "Східний" в Амурській області.

Він зазначив, що при виборі місця для нового космодрому були ретельно вивчені всі аспекти питання, зокрема і транспортна складова, передає РИА "Новости".

"Тут є дорога, є залізниця, тут досить багато вільного місця, ну і з погляду приземлення майбутніх космонавтів тут теж досить зручно. Щоправда, це, скоріше за все, буде - фахівці кажуть - зміщуватиметься в океан, і космонавти наші будуть не приземлятися, а приводнюватися ", - сказав Путін під час сеансу відеозв'язку з космонавтами Міжнародної космічної станції - росіянами Павлом Виноградовим і Олександром Місуркіним, а також астронавтом НАСА Крістофером Кессіді.

Президент висловив сподівання, що новий майданчик значно допоможе розвитку російської космонавтики. "Сподіваюся, що вам вдасться ще скористатися тим майданчиком", - сказав Путін космонавтам МКС.

Зі свого боку російські космонавти привітали всіх, хто працює в ракетно-космічній галузі. "Розраховуємо на вашу підтримку в реалізації не тільки цього нового космодрому, але і в створенні нового пілотованого корабля. Бо вже стоїть місяцехід, нас чекає і дуже вже скучив", - зазначив один з них. Путін відзначив, що запуск такого корабля буде можливий саме з космодрому "Східний".

"Тут плануються пуски важких і надважких ракет", - повідомив він. "Саме на це значною мірою і буде націлена діяльність цього космодрому в майбутньому. Це стосується далекого космосу, досліджень Місяця, Марса, інших об'єктів. Саме звідси ми і плануємо якраз це і робити", - сказав глава держави. "Тут буде і науковий центр. Я думаю, що ми повинні будемо певною мірою перевести сюди збірку, тому що це великогабаритні вантажі", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року влада Казахстану затвердили проект співпраці космодрому Байконур з російською стороною на 2013 рік. Згідно з документом, кількість стартів ракети-носія «Протон-М» скорочується з 14 до 12. Крім того, як йдеться в документі, «старти космічних апаратів, що передбачають використання нового району падіння відокремлюваних частин ракет-носіїв типу «Союз», можуть здійснюватися тільки після підписання та набуття чинності відповідного міжнародного договору».

У січні 2013 року газета «Известия» повідомила, що МЗС РФ пред'явив ультиматум Казахстану у відповідь на обмеження запусків ракет з космодрому Байконур. Зокрема, у разі якщо влада Казахстану не переглянуть своє рішення, Росія погрожує припинити співпрацю за всіма спільним проектам у галузі запуску космічних апаратів.

Як зазначено в документі, який МЗС РФ направило до Казахстану, у відповідь на ці заходи Росія має переглянути наявні домовленості про співпрацю щодо спільних проектів, зокрема за програмою «Дніпро», проектом «Байтерек» та деяким іншим. На думку МЗС, влада Казахстану, накладаючи обмеження на запуск російських ракет, прагнуть «обійти умови оренди комплексу Байконур».

Пізніше Росія і Казахстан створили міжурядову комісію на рівні віце-прем'єр-міністрів для врегулювання ситуації щодо космодрому Байконур.

Байконур - перший і найбільший у світі космодром, розташований на території Казахстану. Займає площу 6717 кв км. Місто Байконур і космодром Байконур разом утворюють комплекс «Байконур», орендований Росією у Казахстану на період до 2050 року. У 2012 році з космодрому була запущена 21 ракета-носій. Байконур зберіг лідируюче місце в світі за числом пусків, на другому місці - космодром «Мис Канаверал" (США) з 10 пусками за рік.