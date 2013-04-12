"Укрзалізниця" планує цього року відремонтувати 1778 км шляхів

Головне управління колійного господарства «Укрзалізниці» планує в 2013 році відновити всіма видами ремонту 1778 км шляхів. Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Зокрема до літнього сезону залізничники планують відремонтувати 308 км колій.

Згідно з повідомленням, залізничники модернізують 120 км шляхів, проведуть капітальний ремонт 138 км та середній ремонт - 150 км шляхів, а також планують замінити 235 комплектів стрілкових переведень, модернізувати 196 і відремонтувати 556 стрілкових переведень.

"Ремонт шляхів здійснюється згідно з програмою розвитку транспортних коридорів та швидкісного руху в Україні. Оздоровлення залізничної колії дозволить не тільки покращити естетичний вигляд колії, але й підвищити швидкість руху на відремонтованих дільницях до максимально можливої ​​за існуючого технічного оснащення. До того ж це дозволить підвищити безпеку руху, плавність ходу поїздів, а також сприятиме підвищенню інтенсивності пропуску потягів", - повідомляє прес-служба.

Як повідомили у відомстві, протягом квітня-травня поточного року будуть виконані роботи на Придніпровській залізниці (на перегонах Урожайна - Червонопартизанська, Кучугум - Конкретовка), Донецькій (Демурино - Межова), Одеській (Миронівка - П'ятихатки, Кам'янка - Косарі, Щаслива - Зелена) та Південній залізниці (Нова Баварія - Люботин).

«Укрзалізниця» закликає громадян уважно слідкувати за оголошеннями на вокзалах та попередньо планувати свої поїздки, оскільки у зв'язку з виконанням колійних робіт у графіку руху приміських поїздів можливі зміни. Колійні роботи пройдуть без впливу на рух пасажирських поїздів", - інформує прес-служба відомства.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України в першому кварталі 2013 року виконала план з модернізації залізничних колій на 230%.

Зокрема план з капітального ремонту перевиконано на 132%, середнього ремонту на 173%, комплексно-оздоровчого ремонту - на 101%.

За підсумками 2012 року залізниці справили капітальний ремонт 735,9 км колій та провели модернізацію 480,6 км колій. Також проведено середній ремонт 818,9 км, комплексно-оздоровчий ремонт 880,9 км колій.

Довідка УНІАН. До сфери управління «Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.